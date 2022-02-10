Аграрная сфера, фармацевтика. Улахович рассказал, как можно увеличить товарооборот между Беларусью и Венгрией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначены главы двух ведомств. Новым министром образования стал Андрей Иванец. Прежде он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. А вот кресло министра сельского хозяйства и продовольствия займет Игорь Брыло. В сфере – не новичок, ранее занимал должность первого зама. Ряд назначений коснулся МИД. Произошли ротации трех заместителей министра. Впрочем, в дипкорпусе есть новые лица – назначены новые послы в Грузии, Вьетнаме и Венгрии. Подробности у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Четверг – кадровый день. Это стандартно. Но сегодня было задействовано сразу два зала. Так называемый красный – это связано с количеством назначенцев по линии внешнеполитического ведомства, и кабинет Президента. Сюда пригласили будущих министров и управленцев. «Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало». Лукашенко обновил состав руководства МИД – читайте здесь.

Геополитическая ситуация – величина непостоянная. Проверенных партнеров, как союзная Россия или дружественный Китай, немного. Близких стран априори много быть не может. А МИД всегда – это международное лицо государства. Во время известных событий не все дипломаты сохранили свои лица. Но те, кто остались верными стране, должны быть на виду и сейчас. «У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе? – читайте здесь.

Наступательной позиции, в экономическом плане точно, ждут и от новых послов. Главный кадровик МИДа Владимир Боровиков уезжает послом во Вьетнам. На должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия назначен бывший и успешный руководитель БелТПП Владимир Улахович. В профессиональном багаже у него уже есть определенные предложения.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия:

Несмотря на все сложности, Венгрия занимает очень конструктивную в конечном итоге позицию относительно Беларуси. У нас хороший задел по сотрудничеству, скажем, в аграрной сфере, по нашему машиностроительному сектору, по фармацевтике. Хотя потенциал, конечно, большой. В лучшие годы у нас товарооборот не достигал даже 300 миллионов долларов. Ясно, что здесь возможности гораздо больше. Их важно сегодня (весь этот потенциал) капитализировать в конкретные совместные проекты.