Аграрная сфера, фармацевтика. Улахович рассказал, как можно увеличить товарооборот между Беларусью и Венгрией
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначены главы двух ведомств. Новым министром образования стал Андрей Иванец. Прежде он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. А вот кресло министра сельского хозяйства и продовольствия займет Игорь Брыло. В сфере – не новичок, ранее занимал должность первого зама.
Ряд назначений коснулся МИД. Произошли ротации трех заместителей министра. Впрочем, в дипкорпусе есть новые лица – назначены новые послы в Грузии, Вьетнаме и Венгрии.
Подробности у Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Четверг – кадровый день. Это стандартно. Но сегодня было задействовано сразу два зала. Так называемый красный – это связано с количеством назначенцев по линии внешнеполитического ведомства, и кабинет Президента. Сюда пригласили будущих министров и управленцев.
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Геополитическая ситуация – величина непостоянная. Проверенных партнеров, как союзная Россия или дружественный Китай, немного. Близких стран априори много быть не может. А МИД всегда – это международное лицо государства. Во время известных событий не все дипломаты сохранили свои лица. Но те, кто остались верными стране, должны быть на виду и сейчас.
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Наступательной позиции, в экономическом плане точно, ждут и от новых послов. Главный кадровик МИДа Владимир Боровиков уезжает послом во Вьетнам.
На должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия назначен бывший и успешный руководитель БелТПП Владимир Улахович. В профессиональном багаже у него уже есть определенные предложения.
Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия:
Несмотря на все сложности, Венгрия занимает очень конструктивную в конечном итоге позицию относительно Беларуси. У нас хороший задел по сотрудничеству, скажем, в аграрной сфере, по нашему машиностроительному сектору, по фармацевтике. Хотя потенциал, конечно, большой. В лучшие годы у нас товарооборот не достигал даже 300 миллионов долларов. Ясно, что здесь возможности гораздо больше. Их важно сегодня (весь этот потенциал) капитализировать в конкретные совместные проекты.
Евгений Пустовой:
Вовсе не отдыхать едет послом в солнечную Грузию и экс-губернатор Брестской области Анатолий Лис. Задачи определены и понятны.
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Больше всего интернет-сфера обсуждает кандидатуру нового министра образования. Новый кодекс, борьба за историческую правду, да просто за подрастающее поколение – будущее страны. Найти преемника Игоря Карпенко было нелегко.
Известный ученый, примерный семьянин. Активист общественной жизни. Андрей Иванец – министр образования.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Надо отметить, что сегодня система образования находится в прямом соприкосновении с наукой, потому что мы понимаем, что сегодня развитие науки, технологий, инноваций неразрывно связано с подготовкой кадров. И в связи с этим, конечно, система образования должна быть выстроена с работой с одаренными учащимися, студентами, чтобы мы сегодня подготовили кадры для нашей экономики, с одной стороны. А с другой стороны надо понимать, что от Министерства образования требуется и существенное внимание к вопросам воспитания подрастающего поколения.
Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор? – читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Сегодня же Президент дал согласие на назначение ряда должностей. В том числе у СТВ. Нашим каналом будет руководить выходец из Новополоцкого кабельного телевидения Александр Осенко. Новый директор – новые векторы. Достойную должность подбирают и экс-руководителю – известному медиалицу Беларуси Кириллу Казакову. Именно он в самые сложные дни для современной Беларуси сделал СТВ самым красно-зеленым каналом.
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