«Министерство иностранных дел стране серьёзно задолжало». Лукашенко обновил состав руководства МИД

Так, новым министром образования стал Андрей Иванец. Прежде он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Напомним, должность оставалась вакантной после назначения Игоря Карпенко председателем Центризбиркома. Сегодня Президент рассказал, что при подборе кандидатуры на пост министра предложений было много. Однако глава государства уверен, что с выбором не ошиблись.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кресле министра сельского хозяйства и продовольствия отныне Игорь Брыло. В сфере не новичок, ранее занимал должность первого зама. Появился первый зам и у госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича. Им стал Павел Муравейко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Скажу только одно, что Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало, если без конкретики. Вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтобы мы, не дай бог, больше не спотыкались об эти вещи.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Так точно.

Александр Лукашенко:

Кто за что отвечать будет?

Владимир Макей:

Алейник Сергей Федорович – с учетом его многолетней работы в системе дипломатической службы предлагается на должность первого заместителя министра иностранных дел. Он будет курировать, отвечать за Западную Европу, Америку и второе – за страны дальней дуги.

Юрий Георгиевич Амбразевич, с учетом тоже его многолетнего опыта на направлении многосторонней дипломатии, будет курировать все вопросы, связанные с деятельностью наших загранучреждений при международных организациях.

Игорь Васильевич Назарук, с учетом опыта его работы раньше и в таможне, был послом Армении, сейчас в Евразийской экономической комиссии, и было ваше поручение найти человека, который, скажем, необязательно из системы МИД, хотя он тоже принадлежит к системе МИД, но чтобы он знал реальную экономику.