Есть вопросы, их надо пересмотреть. Министр сельского хозяйства Брыло рассказал, чем займётся в новой должности

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я глубоко убежден, что вообще, в целом коллектив Министерства сельского хозяйства очень боеспособный. И люди находятся на своих местах. На самом деле профессионалы своего дела. Что касается меня, то за почти неполных 9 лет работы в министерстве, очень много главков было за это время в моем курировании. Некоторые главки так и остались, скажем так, без меня, поэтому сейчас сделаем упор на них. Это экономика, финансы, техника, агрономические вопросы, которые надо будет более глубинно, скажем так, пересмотреть, посмотреть.

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