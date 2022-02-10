Есть вопросы, их надо пересмотреть. Министр сельского хозяйства Брыло рассказал, чем займётся в новой должности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Самый хлебный экспортный потенциал – у Минсельхозпрода. 6,7 миллиардов долларов по итогам года. Игорь Брыло давно погружен во все тонкости громадной, сложной и брендовой отрасли Беларуси. Теперь первый зам стал министром агарного ведомства.
Лукашенко – новому министру сельского хозяйства: я побоялся тебя через ступеньку направлять, потому что мог бы «погибнуть» – читайте здесь.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Я глубоко убежден, что вообще, в целом коллектив Министерства сельского хозяйства очень боеспособный. И люди находятся на своих местах. На самом деле профессионалы своего дела. Что касается меня, то за почти неполных 9 лет работы в министерстве, очень много главков было за это время в моем курировании. Некоторые главки так и остались, скажем так, без меня, поэтому сейчас сделаем упор на них. Это экономика, финансы, техника, агрономические вопросы, которые надо будет более глубинно, скажем так, пересмотреть, посмотреть.
Читайте также:
«Ведется неприкрытая гибридная война». Первый замгоссекретаря Совбеза рассказал о поручениях Президента
«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?
Лукашенко – новому председателю Белгоспищепрома: «Ну вы-то в шоколаде наверное – и в прямом, и в переносном смысле»