Кореличи на один день превратились в одну большую праздничную локацию. Было и яркое шествие передовиков, и огромные караваи из зерна нового урожая, и, конечно, заслуженные награды. Гродненская область традиционно держит высокую планку, и Кореличский район в числе лидеров.
Именно аграрии Гродненщины смогли вырастить и собрать почти 1,5 миллиона тонн зерна.
Новые задачи поступили в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Необходимо было обнаружить условного противника в небе и принять решение: принудительно посадить, сопроводить или уничтожить.
Экзамен держит 7-я милицейская бригада.
Кроме того, во время доклада обсуждены кадровые вопросы в Вооруженных Силах Беларуси.
Во время встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом, а также обучения специалистов из Вьетнама в белорусских вузах. Был рассмотрен проект плана совместный работы по широкому спектру направлений на ближайшие два года.
Старт учениям дали на селекторном совещании с участием госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
Сигнал тревоги прозвучал для 7-й отдельной специальной милицейской бригады. 2 сентября Госсекретариат Совета безопасности работал в Витебске, оценивая действия каждого бойца – от рядового до командира.
В соответствии с распоряжением Президента, военные сборы проходят специалисты и работники сельхозпредприятий, которые во время уборочной кампании проявили себя не с лучшей стороны.
Эта проверка стала логичным продолжением предыдущей, которая была проведена в первом полугодии 2026-го. Ее результаты были детально проанализированы главой государства.
24 августа государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно‑боевых задач.
В Беларуси усилят роль Госсекретариата Совета безопасности.
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