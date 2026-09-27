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Новости по тегу #Александр Вольфович

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах
27 сентября 2026 17:16

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах

Герои дня в Кореличах – аграрии! Посмотрите, как чествовали передовиков в Гродненской области
26 сентября 2026 13:49

Герои дня в Кореличах – аграрии! Посмотрите, как чествовали передовиков в Гродненской области

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности
23 сентября 2026 14:14

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке
08 сентября 2026 19:51

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке

Лукашенко заслушал доклад Вольфовича – Президенту доложили о ходе проверки боеготовности
08 сентября 2026 19:32

Лукашенко заслушал доклад Вольфовича – Президенту доложили о ходе проверки боеготовности

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама
04 сентября 2026 16:55

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама

Руководство МВД Беларуси приступило к работе в рамках проверки боевой готовности
03 сентября 2026 07:36

Руководство МВД Беларуси приступило к работе в рамках проверки боевой готовности

Такого в структуре МВД еще не было! Как прошла проверка боеготовности в витебской бригаде
02 сентября 2026 17:46

Такого в структуре МВД еще не было! Как прошла проверка боеготовности в витебской бригаде

Александр Вольфович провел встречу с сельхозспециалистами на военных сборах
02 сентября 2026 06:04

Александр Вольфович провел встречу с сельхозспециалистами на военных сборах

Инспектируется работа всей вертикали управления! Подробности проверки боеготовности Вооруженных Сил
24 августа 2026 18:33

Инспектируется работа всей вертикали управления! Подробности проверки боеготовности Вооруженных Сил

Проверка боеготовности ВС по поручению Президента продолжается в одной из артиллерийских бригад
24 августа 2026 10:59

Проверка боеготовности ВС по поручению Президента продолжается в одной из артиллерийских бригад

Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами
23 июля 2026 17:51

Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами