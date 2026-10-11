Новости по тегу #Александр Осенко

«Мне очень нравится, что молодежь неравнодушная. И видя, может быть, твой пример, слыша тебя, старается тоже соответствовать».
«Уже готовятся изменения в Трудовой кодекс. Я думаю, что в конце этого года мы будем их рассматривать. Знаете, все предложения, которые у меня есть, идут от жизни».
«Этот проект возник, когда я была в коллективе ребят, которые обучаются в Индустриально-педагогическом колледже».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 11 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
«На базе этих флагманских центров, на базе приемного отделения у нас будет и КТ, и МРТ, и УЗИ, и специалисты».
«27 республиканских центров располагается внутри клиник Минск. Самый классический пример, допустим, 10-я больница. Республиканский центр офтальмологии, куда приезжают со всей страны и оказывают помощь со всей страны».
«Первое – откроется инфекционная больница. Новая, красивая, замечательная».
«Если у тебя заболевание находят на ранних стадиях, и ты потом осознаешь, что ты бы сам это узнал через год, но узнал бы тогда, когда это вылечить невозможно, ты начинаешь понимать, зачем это надо».
«Было достаточно тяжелое время, но это время, которое показало кто есть кто».
Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили сегодня, 30 сентября, во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили 30 сентября во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Узнали секреты телевизионного закулисья.
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