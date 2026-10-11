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Новости по тегу #Александр Осенко

«Молодежь у нас замечательная». Депутат Палаты представителей рассказала о работе с юными белорусами
11 октября 2026 07:35

«Молодежь у нас замечательная». Депутат Палаты представителей рассказала о работе с юными белорусами

«Готовятся изменения в Трудовой кодекс» – Анжелика Курчак рассказала о важной инициативе
11 октября 2026 07:25

«Готовятся изменения в Трудовой кодекс» – Анжелика Курчак рассказала о важной инициативе

«Асалода чытання». Как создавался проект онлайн-библиотеки с учащимися Индустриально-педагогического колледжа?
11 октября 2026 07:15

«Асалода чытання». Как создавался проект онлайн-библиотеки с учащимися Индустриально-педагогического колледжа?

Какие изменения ждут Трудовой кодекс? Анжелика Курчак – в «Рецепте настоящего белоруса»
05 октября 2026 17:44

Какие изменения ждут Трудовой кодекс? Анжелика Курчак – в «Рецепте настоящего белоруса»

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича
04 октября 2026 10:03

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система
04 октября 2026 09:35

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич
04 октября 2026 09:01

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию
04 октября 2026 08:36

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м
04 октября 2026 08:09

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
30 сентября 2026 17:03

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам

Осенко про блокировку YouTube-каналов СТВ: это нарушение принципов демократии, двойные стандарты
30 сентября 2026 13:50

Осенко про блокировку YouTube-каналов СТВ: это нарушение принципов демократии, двойные стандарты

Масштабная перезагрузка – какие премьеры готовит СТВ в новом сезоне?
27 сентября 2026 17:30

Масштабная перезагрузка – какие премьеры готовит СТВ в новом сезоне?