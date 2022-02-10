Ігар Марзалюк: Гародня была адным з самых жаданых гарадоў для крыжаносцаў

Новости Беларуси. На тему сохранения исторической памяти рассуждает Игорь Марзалюк.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На тему сохранения исторической памяти рассуждает Игорь Марзалюк.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Першыя 200 год існавання Вялікага Княства Літоўскага і Рускага вызначала зацятае супрацьстаянне з Тэўтонскім ордэнам. Землі Літвы, Заходняй і Паўночнай Беларусі былі арэнай пастаянных збройных канфліктаў з крыжакамі. Гародня (зараз Гродна) была адным з самых жаданых гарадоў для крыжаносцаў. Горад знаходзіўся на вастрыі ўдараў рыцарскіх набегаў «рэйзаў».
З 1280 года і да пачатку XV стагоддзя на горад і яго ваколіцы крыжакі ажыццявілі каля 20 нападаў. Пастаянная пагроза з боку Ордэна з неабходнасцю абумовіла ўзвядзенне дадатковых ліній умацаванняў вакол гарадскіх пасадаў, вядомых у пісьмовых крыніцах з 1325 г. Горад неаднаразова падвяргаўся нападам, спальваўся і разбураўся крыжакамі.
Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.