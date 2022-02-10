Анатолий Лис: у Беларуси с Грузией налажены очень хорошие отношения по всем направлениям, но есть над чем работать

Новости Беларуси. 10 февраля Александр Лукашенко назначил и новых послов в нескольких странах. Так, уже экс-председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отправляется работать в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Боровиков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме, а Владимир Улахович, прежде руководитель БелТПП, будет представлять интересы нашей страны в Венгрии.

Анатолий Лис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

У нас действительно налажены очень хорошие отношения с Грузией по всем направлениям. И я очень рад, что торгово-экономические отношения развиваются. В этом году результаты уже есть. За прошлый год товарооборот составил более 107 %, это 98,7 миллиона долларов. Это приличный результат. Конечно, есть над чем работать. Есть вопросы по некоторым предприятиям, наши желают там работать, и у нас желают грузинские частные предприниматели. Поэтому есть над чем работать.