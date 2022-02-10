Прямой эфир

Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор?

10 февраля 2022 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 февраля коллективу был представлен новый директор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно кадровым назначениям Президента, им стал Александр Осенко.

Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор?-1

Журналист из регионов, который учился профессионализму на примере столичных СМИ. В 2015 году был признан «Человеком года Витебщины» за вклад в медиасферу. Свою прежнюю творческую команду оставил в Новополоцке, где развивал телевидение «Вектор», а также телеканал «Звязда». Как признается сам, привык работать в команде и не собирается отказываться от пути дерзкой авторской журналистики, которую наш канал развивал последние полтора года.

Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор?-4

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:
Эти полтора года поменяли СТВ кардинально. Тот прорыв в авторской журналистике, в дерзкой авторской журналистике привел в чувства некоторых наших оппонентов и показал, как на самом деле можно работать. Простым русским языком доносить точку зрения, доносить аналитику, которая присутствует в государстве, через телевизор и не только через телевизор, но и через новые медиа. Задумки, конечно, есть побольше аналитики, побольше экспертных мнений. И надо искать свою аудиторию в новых медиа.

Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор?-7

Кирилл Казаков на должности генерального директора проработал больше года. За это время вырос профессиональный уровень новостей, приросло количество авторских рубрик. Также было запущено первое ток-шоу в прямом эфире «По существу», которое запомнилось многим акцентом на факты и мнения экспертов.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Осенко # Игорь Луцкий # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции
10 февраля 2022 16:28

«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»
10 февраля 2022 16:22

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»

Сколько школ и детских садов построили в Минске за последние 25 лет?
10 февраля 2022 16:22

Сколько школ и детских садов построили в Минске за последние 25 лет?