Простым языком доносить точку зрения. Каким видит СТВ новый гендиректор?

Новости Беларуси. 10 февраля коллективу был представлен новый директор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно кадровым назначениям Президента, им стал Александр Осенко.

Журналист из регионов, который учился профессионализму на примере столичных СМИ. В 2015 году был признан «Человеком года Витебщины» за вклад в медиасферу. Свою прежнюю творческую команду оставил в Новополоцке, где развивал телевидение «Вектор», а также телеканал «Звязда». Как признается сам, привык работать в команде и не собирается отказываться от пути дерзкой авторской журналистики, которую наш канал развивал последние полтора года.

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:

Эти полтора года поменяли СТВ кардинально. Тот прорыв в авторской журналистике, в дерзкой авторской журналистике привел в чувства некоторых наших оппонентов и показал, как на самом деле можно работать. Простым русским языком доносить точку зрения, доносить аналитику, которая присутствует в государстве, через телевизор и не только через телевизор, но и через новые медиа. Задумки, конечно, есть – побольше аналитики, побольше экспертных мнений. И надо искать свою аудиторию в новых медиа.