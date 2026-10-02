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Новости по тегу #Андрей Иванец

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?
02 октября 2026 17:47

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ
19 сентября 2026 14:29

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?
10 сентября 2026 17:55

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?

Иванец рассказал о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования
03 сентября 2026 16:47

Иванец рассказал о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования

Президент – министру образования: мы не будем бежать за западными стандартами
03 сентября 2026 16:44

Президент – министру образования: мы не будем бежать за западными стандартами

Мы должны сделать солидный центр – Лукашенко об Академии интеллектуальных технологий
03 сентября 2026 10:52

Мы должны сделать солидный центр – Лукашенко об Академии интеллектуальных технологий

Иванец: самое главное – это стать человеком, который понимает ценность семьи, ценность своей страны
01 сентября 2026 18:14

Иванец: самое главное – это стать человеком, который понимает ценность семьи, ценность своей страны

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции
01 сентября 2026 17:04

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции

В Академии национального образования откроют школу педагогов-предметников
14 августа 2026 13:44

В Академии национального образования откроют школу педагогов-предметников

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?
04 августа 2026 17:23

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов
04 августа 2026 17:20

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов

Лукашенко одобрил концепцию Академии интеллектуальных технологий. Иванец рассказал о критериях отбора
04 августа 2026 13:36

Лукашенко одобрил концепцию Академии интеллектуальных технологий. Иванец рассказал о критериях отбора