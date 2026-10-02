Новости по тегу #Андрей Иванец

До суперфинала дошли лишь 9 сильнейших мастеров своего дела. Сегодня интрига этого грандиозного состязания наконец разрешилась. Абсолютный победитель получил главный приз – ключи от нового автомобиля. Также лидеру автоматически присваивается высшая педагогическая категория.
Программу подготовили насыщенную. Работали интерактивные площадки с пленэрами, увлекательными играми, головоломками, а также мастер-классами.
Закон о лицензировании работает с 2023 года. На сегодня правила игры определены по 38 видам деятельности. Расширять этот перечень не планируют, а вот вносить изменения внутри хотят.
Место жительства ребенка не должно определять уровень знаний, которые он получит.
«Если магистратура нужна будет для образования, для дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность».
Президенту доложили и об итогах вступительной кампании. В университеты в 2026 году набрали более 49 тысяч человек, большая часть мест – бюджетные.
Ко Дню знаний в Беларуси завершили масштабное обновление учебных заведений.
После масштабной реконструкции открылся 15-й корпус вуза на Борисовском тракте – легендарный «корабль» белорусского инженерного образования. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр образования Андрей Иванец.
Проект позволит оперативно внедрять прогрессивные методики обучения и корректировать программы.
Лукашенко: «У нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза».
Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.
Александр Лукашенко поддержал идею создания в стране университета будущего, который должен стать ключевым инструментом обеспечения технологического суверенитета страны.
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