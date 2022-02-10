«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Место под перекрестным огнем международной дипломатии теперь заняла Лариса Бельская. Она постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Лариса Бельская, Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве:

У меня есть хороший, обширный опыт работы переговорной именно в Нью-Йорке, потому что я там много работала. И по целому ряду наших инициатив, по резолюциям нашим участвовала непосредственно в переговорном процессе. По нашим приоритетным вопросам, потом переговорные процессы, которые касались наших партнеров, то есть всегда же поддерживаем друг друга.

Кстати, в конце общения с журналистами постпред отметила, что в Европе у нее уже сложился свой бэкграунд – железная леди.

Лариса Бельская:

Вообще, говорили: Larisa, you make people crazy.

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