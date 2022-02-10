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«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?

10 февраля 2022 17:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Место под перекрестным огнем международной дипломатии теперь заняла Лариса Бельская. Она постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.  

«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?-1

Лариса Бельская, Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве:  
У меня есть хороший, обширный опыт работы переговорной именно в Нью-Йорке, потому что я там много работала. И по целому ряду наших инициатив, по резолюциям нашим участвовала непосредственно в переговорном процессе. По нашим приоритетным вопросам, потом переговорные процессы, которые касались наших партнеров, то есть всегда же поддерживаем друг друга.  

Кстати, в конце общения с журналистами постпред отметила, что в Европе у нее уже сложился свой бэкграунд – железная леди.  

Лариса Бельская:  
Вообще, говорили: Larisa, you make people crazy.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Лариса Бельская

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