«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Место под перекрестным огнем международной дипломатии теперь заняла Лариса Бельская. Она постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Лариса Бельская, Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве:
У меня есть хороший, обширный опыт работы переговорной именно в Нью-Йорке, потому что я там много работала. И по целому ряду наших инициатив, по резолюциям нашим участвовала непосредственно в переговорном процессе. По нашим приоритетным вопросам, потом переговорные процессы, которые касались наших партнеров, то есть всегда же поддерживаем друг друга.
Кстати, в конце общения с журналистами постпред отметила, что в Европе у нее уже сложился свой бэкграунд – железная леди.
Лариса Бельская:
Вообще, говорили: Larisa, you make people crazy.
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