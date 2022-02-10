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Новый замминистра МИД о Западе: вынуждены критиковать жёстко с трибуны ООН нашу страну. Выходя, жмут руки

10 февраля 2022 17:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Работать назначенцам предстоит в новых условиях. Да и центральный аппарат МИДа оптимизирован, а вот задач стало больше. Сегодня обновлен состав руководства и назначены новые послы.  

По карьерной лестнице поднялся Сергей Алейник. Стал первым заместителем министра иностранных дел. Президент согласовал назначение двух заместителей главы внешнеполитического ведомства: Игоря Назарука (до этого он был директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии) и Юрия Амбразевича – на международной трибуне смело доносил позицию Беларуси, не отсиживался и не играл в дипломатию молчания.  

Новый замминистра МИД о Западе: вынуждены критиковать жёстко с трибуны ООН нашу страну. Выходя, жмут руки -1

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Мы воспринимаемся там как абсолютно самостоятельное, самодостаточное государство, и взаимодействие с представителями Беларуси абсолютно полноценное. Да, безусловно, политические вопросы налагают отпечаток на двусторонний характер отношений с коллегами из западных государств, но тем не менее определенный профессиональный код поведения там существует. И иногда с удивлением наблюдаешь людей, которые вынуждены по политическим мотивам критиковать жестко с трибуны ООН нашу страну, при этом потом, выходя, подходят, жмут руки, и продолжаем взаимодействовать.  

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# МИД Беларуси # Сергей Алейник # Игорь Назарук # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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