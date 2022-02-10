Лукашенко – новому председателю «Белгоспищепрома»: ну вы-то в шоколаде, наверное, и в прямом, и в переносном смысле

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну вы-то в шоколаде, наверное – и в прямом, и в переносном смысле. Олег Николаевич, школа есть, кадры есть подготовленные, не надо никого покупать и искать. Почему не развивать базу? Правильно вы говорите. Есть основа, на которой можно развиваться. Главное, когда идешь по неизведанному, когда у тебя ни людей нет посоветоваться, ни школ нет и так далее. Что создавать дополнительные какие-то компетенции? Бывает вот, как у нас в армии. Без этого не обойдешься. Должны быть свои вооружения. А у нас нет этих компетенций. Вот мы замахнулись на ракетное производство – что-то получается, что-то нет. А почему? Потому что людей нет, мы никогда этим не занимались. А здесь, как и в других сферах, школы есть свои, люди есть. Ну и понемногу, я не говорю, что мы там революцию завтра совершим и удвоим производство в вашем пищепроме, допустим, за счет каких-то новых видов продукции. Это немыслимо, ни для одной страны это невозможно. А самое страшное и главное – рынок. Надо же куда-то потом продать. Поэтому понемногу, потихонечку, пусть по 10, 11 % в год, но чтобы мы прирастали новыми производствами.

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