Прямой эфир

Новости по тегу #Павел Муравейко

Лукашенко поставил задачу дать конкретный результат в обеспечении безопасности государства
06 октября 2026 10:52

Лукашенко поставил задачу дать конкретный результат в обеспечении безопасности государства

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси
28 сентября 2026 17:31

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах
28 сентября 2026 16:46

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах

Акцент на работе малых групп! В Гомельской области продолжаются командно-штабные учения теробороны
23 сентября 2026 06:49

Акцент на работе малых групп! В Гомельской области продолжаются командно-штабные учения теробороны

Лукашенко предупредил военных: все должно быть честно, объективно
11 сентября 2026 17:48

Лукашенко предупредил военных: все должно быть честно, объективно

Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками начался в Осиповичском гарнизоне
26 августа 2026 06:07

Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками начался в Осиповичском гарнизоне

Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров
14 июля 2026 05:53

Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров

Сбор по территориальной обороне прошел в Витебской области
04 июня 2026 06:04

Сбор по территориальной обороне прошел в Витебской области

Муравейко оценил комплексные учения войск Западного оперативного командования
25 марта 2026 08:08

Муравейко оценил комплексные учения войск Западного оперативного командования

Комплексные учения войск Западного оперативного командования проходят в Беларуси
19 марта 2026 07:49

Комплексные учения войск Западного оперативного командования проходят в Беларуси

Совместная штабная тренировка ВС под руководством Муравейко проводится с 13 по 16 января в Беларуси
13 января 2026 07:34

Совместная штабная тренировка ВС под руководством Муравейко проводится с 13 по 16 января в Беларуси

Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026 году
12 января 2026 10:33

Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026 году