Новости по тегу #Павел Муравейко

Отдельно речь зашла о противодействии беспилотникам. Задача – создать средства, которые позволят гарантированно и эффективно их обнаруживать и нейтрализовывать. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере.
Им стал Владимир Белый.
Президент назначил нового начальника Генштаба.
По легенде, дозорный выявил выдвигающуюся бронегруппу условного противника. Территориальные войска совместно с инспекцией охраны животного и растительного мира отработали ее уничтожение.
Александр Лукашенко вместе с военными детально обсудил оперативную обстановку у наших границ, а также вопросы переоснащение армии.
Встречу с молодыми офицерами провел начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны. Павел Муравейко обозначил задачи сборов и требования к выпускникам: дисциплина, ответственность, уверенное владение тактикой и оружием.
Белорусской стороной отмечено, что сотрудничество двух стран во многом опирается на доверительные отношения президентов и это создает прочную основу для взаимодействия военных.
За ходом учений наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко.
В Беларуси проходит завершающий день проведения комплексных учений с войсками Западного оперативного командования.
В ходе учений используют беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы и информационного противоборства.
Тренировка является одним из важных элементов учебного года.
Основным докладчиком выступил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.
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