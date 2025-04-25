Новости по тегу #Юрий Амбразевич

25 апреля Италия отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашизма.
Меняется формат диппредставительства. По решению Совмина, при Святом Престоле появляется посольство.
Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле.
В ходе заседания совета подвели итоги сотрудничества, а также обсудили перспективы взаимодействия на 2025 год. Участники предложили ряд мер, чтобы активизировать культурный обмен с партнерами. Звучали и просьбы.
Организация уже не раз себя дискредитировала. Даже на этом заседании не обошлось без провокаций.
Тема безопасности стала ключевой на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте.
Нашу делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич.
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