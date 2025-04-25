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Новости по тегу #Юрий Амбразевич

Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине
25 апреля 2025 17:07

Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине

Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом
27 марта 2025 18:20

Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом

Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов
27 марта 2025 13:49

Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов

В Минске прошло заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья
16 декабря 2024 10:48

В Минске прошло заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Страны Запада снова продемонстрировали двойные стандарты – итоги заседания ОБСЕ в Мальте
08 декабря 2024 17:09

Страны Запада снова продемонстрировали двойные стандарты – итоги заседания ОБСЕ в Мальте

МИД Беларуси: «Лучше 10 лет диалога, чем несколько дней войны»
05 декабря 2024 19:45

МИД Беларуси: «Лучше 10 лет диалога, чем несколько дней войны»

Беларусь принимает участие в 31 заседании СМИД ОБСЕ
05 декабря 2024 13:40

Беларусь принимает участие в 31 заседании СМИД ОБСЕ

Международная конференция бизнес-кругов в рамках «Белагро» проходит в «Великом камне»
06 июня 2024 10:42

Международная конференция бизнес-кругов в рамках «Белагро» проходит в «Великом камне»

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?
28 апреля 2024 17:56

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?

Амбразевич о взаимоотношениях с Литвой по АЭС: соседство вызывает законное беспокойство
26 апреля 2024 19:10

Амбразевич о взаимоотношениях с Литвой по АЭС: соседство вызывает законное беспокойство

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
26 апреля 2024 07:00

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Беларусь принимает участие в региональном форуме по устойчивому развитию в Женеве
13 марта 2024 13:41

Беларусь принимает участие в региональном форуме по устойчивому развитию в Женеве