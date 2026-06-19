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Новости по тегу #Игорь Назарук

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском
19 июня 2026 16:51

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ
12 декабря 2024 17:21

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ

Союзное государство в лицах. История белоруски и россиянина, которых объединила БелАЭС
08 декабря 2024 18:09

Союзное государство в лицах. История белоруски и россиянина, которых объединила БелАЭС

Промышленность и инвестиции. Беларусь и Китай проводят крупный форум в Бресте: что на повестке?
23 апреля 2024 19:01

Промышленность и инвестиции. Беларусь и Китай проводят крупный форум в Бресте: что на повестке?

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции
14 ноября 2023 11:12

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта
14 ноября 2023 07:48

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта

«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?
02 февраля 2023 14:31

«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно
28 декабря 2022 17:46

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно

Приехали даже из США и ЕС. В МИД встретились с представителями белорусской диаспоры из разных стран
07 декабря 2022 19:20

Приехали даже из США и ЕС. В МИД встретились с представителями белорусской диаспоры из разных стран

Борис Грызлов о союзе с Беларусью: «У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче»
02 апреля 2022 18:02

Борис Грызлов о союзе с Беларусью: «У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче»

Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»
02 апреля 2022 17:59

Игорь Луцкий о России: «Нужно крепить эту дружбу, дорожить ей и развивать наши взаимоотношения»

Аграрная сфера, фармацевтика. Улахович рассказал, как можно увеличить товарооборот между Беларусью и Венгрией
10 февраля 2022 20:33

Аграрная сфера, фармацевтика. Улахович рассказал, как можно увеличить товарооборот между Беларусью и Венгрией