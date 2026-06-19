Новости по тегу #Игорь Назарук

Постоянные полномочные представители отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции.
В ходе заседания белорусский Премьер предложил провести Форум регионов СНГ. Подобный совместный опыт с Россией у нас уже есть. Михаил Мишустин инициативу Романа Головченко поддержал.
Союзное государство опирается не только на военных. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру.
10 октября 2026 18:46
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