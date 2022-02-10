Председатель Белгоспищепрома: в небольших райцентрах предприятиям сложно конкурировать. Курс на их укрупнение

Олег Жидков, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»:

В ближайшей перспективе запланировано открытие такого предприятия в городе Славгород. «Красный пищевик» создает там новое производство абсолютно с нуля. При этом в этом регионе до этого момента аналогичных производств не было создано. Сегодня в небольших райцентрах такие предприятия имеются, они работают, но мы видим, что сегодня им становится тяжело конкурировать и очень сложно с отдельной категорией, в том числе и рабочих профессий, и обеспечением кадрового потенциала. Поэтому курс на укрупнение этих предприятий за счет объединения с более сильными.

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