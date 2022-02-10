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Председатель Белгоспищепрома: в небольших райцентрах предприятиям сложно конкурировать. Курс на их укрупнение

10 февраля 2022 19:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – новому председателю Белгоспищепрома: «Ну вы-то в шоколаде наверное – и в прямом, и в переносном смысле» – читайте здесь.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
«Белгоспищепром» – это десятки предприятий. И кстати, концерн может подключиться к выполнению недавнего поручения главы государства – созданию новых рабочих мест в небольших райцентрах.  

Председатель Белгоспищепрома: в небольших райцентрах предприятиям сложно конкурировать. Курс на их укрупнение-1

Олег Жидков, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»:
В ближайшей перспективе запланировано открытие такого предприятия в городе Славгород. «Красный пищевик» создает там новое производство абсолютно с нуля. При этом в этом регионе до этого момента аналогичных производств не было создано. Сегодня в небольших райцентрах такие предприятия имеются, они работают, но мы видим, что сегодня им становится тяжело конкурировать и очень сложно с отдельной категорией, в том числе и рабочих профессий, и обеспечением кадрового потенциала. Поэтому курс на укрупнение этих предприятий за счет объединения с более сильными.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Олег Жидков # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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