Новости по тегу #Кирилл Казаков

«Темп сейчас порядка 127 % к прошлому году, то есть мы уже на сегодня без малого 30 миллионов заработали».
«Более 90% наших выпускников – это не чистые программисты».
«Нет такого: я выложил пост, набрал 10 миллионов – я уже блогер, больше ничего не буду выкладывать».
«И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода».
«Когда вы сходите на завод, вы понимаете, что там люди действительно впахивают, причем работают в несколько смен».
««Славянский базар» – это культурная ВДНХ. Выставка всего, что есть».
«Возможность выставиться и представить те достижения, которые есть, в Минске – это тоже хорошо».
«Дело в том, что глобализация после Второй мировой войны формировалась по американской модели, той, про которую вы говорите, которой мы боимся. Через транснационализацию. Но есть второй путь».
«С точки зрения дипломатической практики, зарубежный визит главы государства готовится не за неделю и даже не за месяц».
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
«На сегодняшний день острой проблемы не существует».
«Все компании, которые работают на территории Беларуси, у нас вообще нет никакого страха заключать договоры с теми, с кем мы не работали».
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