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Новости по тегу #Кирилл Казаков

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев
17 августа 2026 17:11

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев

Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР
10 августа 2026 17:43

Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР

10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров
03 августа 2026 18:50

10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?
03 августа 2026 18:28

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?

«Это было бы очень популярно!» Могут ли блогеры стать студотрядовцами – мнение
03 августа 2026 17:59

«Это было бы очень популярно!» Могут ли блогеры стать студотрядовцами – мнение

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру
06 июля 2026 16:21

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей
06 июля 2026 16:03

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей

Глобализация через регионализацию! Доктор экономических наук объяснила, в чем суть этого подхода
29 июня 2026 16:14

Глобализация через регионализацию! Доктор экономических наук объяснила, в чем суть этого подхода

Сколько нужно времени, чтобы подготовить зарубежный визит главы государства? Ответил политолог
29 июня 2026 15:55

Сколько нужно времени, чтобы подготовить зарубежный визит главы государства? Ответил политолог

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
22 июня 2026 17:22

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в Транспортной инспекции
22 июня 2026 17:12

Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в Транспортной инспекции

Как государственная ревизия изменила качество транспортных услуг в туркомпаниях – рассказал эксперт
22 июня 2026 16:20

Как государственная ревизия изменила качество транспортных услуг в туркомпаниях – рассказал эксперт