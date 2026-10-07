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Новости по тегу #Сергей Алейник

Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании
07 октября 2026 06:00

Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании

Совет Республики поддержал соглашение между Беларусью и Россией по исполнительным документам
23 сентября 2026 16:58

Совет Республики поддержал соглашение между Беларусью и Россией по исполнительным документам

Сенаторы ратифицировали соглашение с Ганой о безвизе для владельцев служебных и диппаспортов
23 сентября 2026 16:55

Сенаторы ратифицировали соглашение с Ганой о безвизе для владельцев служебных и диппаспортов

Алейник: Беларусь входит в число лидеров по достижению Целей устойчивого развития
09 сентября 2026 05:45

Алейник: Беларусь входит в число лидеров по достижению Целей устойчивого развития

Белорусский экспорт в Грузию за первое полугодие превысил 120 млн долларов
04 сентября 2026 13:58

Белорусский экспорт в Грузию за первое полугодие превысил 120 млн долларов

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября
18 августа 2026 17:00

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября

Встреча с главой МИД Алжира прошла в Совете Республики
06 августа 2026 16:59

Встреча с главой МИД Алжира прошла в Совете Республики

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в городе Хиве в конце сентября
15 июля 2026 16:49

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в городе Хиве в конце сентября

Кочанова встретилась с руководством Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству
07 июля 2026 13:53

Кочанова встретилась с руководством Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству

Первый Белорусско-Китайский форум регионов пройдет 1-2 июля в провинции Ганьсу
17 июня 2026 16:59

Первый Белорусско-Китайский форум регионов пройдет 1-2 июля в провинции Ганьсу

Председатель Совета Республики провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси
11 июня 2026 11:17

Председатель Совета Республики провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья
01 июня 2026 17:01

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья