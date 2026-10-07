Новости по тегу #Сергей Алейник

Форум объединил представителей более чем 120 стран для обсуждения вопросов международной безопасности, развития сотрудничества и совершенствования государственного управления.
В связи с изменением российского законодательства, государственные органы и бюджетные организации нашей страны не имели возможности воспользоваться правом возбуждения исполнительных производств в России.
По мнению законодателей, этот шаг будет способствовать расширению официальных контактов между нашей страной и африканским государством.
Беларусь занимает 35-е место среди более чем 160 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития до 2030 года. Прогресс нашей страны по этим целям превышает 80%.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в нашей стране.
Площадкой для укрепления межпарламентского и экономического диалога станет древний узбекский город Хива.
Председатель Совета Республики Национального собрания передала приглашение председателю Совета нации Алжира посетить Беларусь с официальным визитом.
Минск и Ташкент готовятся к проведению Белорусско-узбекского межпарламентского форума. Он призван закрепить беспрецедентно высокую динамику сотрудничества Минска и Ташкента. Программу предстоящего события 15 июля обсуждали на заседании организационного комитета – оно прошло в Совете Республики.
Беларусь и Китай намерены укреплять сотрудничество в образовании, медицине, народной дипломатии.
Ожидаемый экономический эффект и организационные детали обсудили 17 июня на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран.
Особый акцент стороны сделали на межпарламентском треке.
Олег Кожемяко, пожалуй, один из самых частых гостей Дворца Независимости.
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