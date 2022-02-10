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«Ведётся неприкрытая гибридная война». Первый замгоссекретаря Совбеза рассказал о поручениях Президента

10 февраля 2022 18:33
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Ежедневно приходят новости, которые касаются военной безопасности Беларуси. Живем в мирной стране. Но постоянно подвергаемся атакам гибридного характера. Избежать горячей фазы можно только держа порох сухим.  

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооруженные Силы» – читайте здесь.  

Павел Муравейко – заместитель начальника Генштаба – теперь будет вторым человеком в Совбезе.  

«Ведётся неприкрытая гибридная война». Первый замгоссекретаря Совбеза рассказал о поручениях Президента -1

Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
Сейчас достаточно непростой и сложный период. Вокруг нашей страны фактически сгущаются тучи. Уже ведется неприкрытая гибридная война, которая вбирает в себя самые изощренные приемы и способы информационного воздействия, экономического давления, конкретные провокации, и даже уже звучат мысли об угрозе силой. Сейчас как никогда актуально поддержание развития военной организации государства. Именно на этом направлении Президент акцентировал внимание и поставил задачи, что наша военная организация государства, его основа – это Вооруженные Силы, должны развиваться, должны быть готовы парировать любые вызовы и угрозы. И на меня возложена задача в том числе осуществлять контроль и координацию всех элементов военной организации государства.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Павел Муравейко # Фотофакт

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