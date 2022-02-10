«Ведётся неприкрытая гибридная война». Первый замгоссекретаря Совбеза рассказал о поручениях Президента

Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

Сейчас достаточно непростой и сложный период. Вокруг нашей страны фактически сгущаются тучи. Уже ведется неприкрытая гибридная война, которая вбирает в себя самые изощренные приемы и способы информационного воздействия, экономического давления, конкретные провокации, и даже уже звучат мысли об угрозе силой. Сейчас как никогда актуально поддержание развития военной организации государства. Именно на этом направлении Президент акцентировал внимание и поставил задачи, что наша военная организация государства, его основа – это Вооруженные Силы, должны развиваться, должны быть готовы парировать любые вызовы и угрозы. И на меня возложена задача в том числе осуществлять контроль и координацию всех элементов военной организации государства.

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