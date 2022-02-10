«Ведётся неприкрытая гибридная война». Первый замгоссекретаря Совбеза рассказал о поручениях Президента

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Ежедневно приходят новости, которые касаются военной безопасности Беларуси. Живем в мирной стране. Но постоянно подвергаемся атакам гибридного характера. Избежать горячей фазы можно только держа порох сухим.
Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооруженные Силы» – читайте здесь.
Павел Муравейко – заместитель начальника Генштаба – теперь будет вторым человеком в Совбезе.
Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
Сейчас достаточно непростой и сложный период. Вокруг нашей страны фактически сгущаются тучи. Уже ведется неприкрытая гибридная война, которая вбирает в себя самые изощренные приемы и способы информационного воздействия, экономического давления, конкретные провокации, и даже уже звучат мысли об угрозе силой. Сейчас как никогда актуально поддержание развития военной организации государства. Именно на этом направлении Президент акцентировал внимание и поставил задачи, что наша военная организация государства, его основа – это Вооруженные Силы, должны развиваться, должны быть готовы парировать любые вызовы и угрозы. И на меня возложена задача в том числе осуществлять контроль и координацию всех элементов военной организации государства.
Читайте также:
Новый замминистра МИД о Западе: вынуждены критиковать жестко с трибуны ООН нашу страну. Выходя, жмут руки
«У меня есть хороший опыт». Какой имидж сложился у постпреда Беларуси при ООН Бельской в Европе?
Лукашенко – новому министру сельского хозяйства: я побоялся тебя через ступеньку направлять, потому что мог бы «погибнуть»