Крушение A320 египетской авиакомпании над Средиземным морем: хроника событий

Самолет EgyptAir выполнял рейс из Парижа в Каир. Лайнер пропал с радаров в четверг ночью.



На его борту находились 66 человек, в том числе семь членов экипажа и три сотрудника службы безопасности. Среди пассажиров было трое детей, два из которых – младенцы.

В авиакомпании сообщили, что лайнер перевозил 30 египтян, 15 французов, два гражданина Ирака, а также по одному представителю Британии, Бельгии, Португалии, Канады, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада и Алжира.



Хроника событий:

Самолет, следовавший из Парижа в Египет, пропал с радаров, на борту – 66 человек



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