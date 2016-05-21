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Крушение A320 египетской авиакомпании над Средиземным морем: хроника событий

21 мая 2016 11:58
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Самолет EgyptAir выполнял рейс из Парижа в Каир. Лайнер пропал с радаров в четверг ночью. 

На его борту находились 66 человек, в том числе семь членов экипажа и три сотрудника службы безопасности. Среди пассажиров было трое детей, два из которых – младенцы.

В авиакомпании сообщили, что лайнер перевозил 30 египтян, 15 французов, два гражданина Ирака, а также по одному представителю Британии, Бельгии, Португалии, Канады, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада и Алжира.

Хроника событий: 

Самолет, следовавший из Парижа в Египет, пропал с радаров, на борту – 66 человек

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# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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