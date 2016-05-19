Самолет, следовавший из Парижа в Египет, пропал с радаров, на борту – 66 человек

Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, по уточненным данным, пропал с радаров через две минуты после того, как покинул зону ответственности диспетчеров Греции и вошел в воздушное пространство Египта. Самолет в этот момент находился примерно в 280 километрах от побережья.

На борту находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

В списках, представленных перевозчиком, числятся 30 египтян, 15 французов, двое иракцев, британец, бельгиец, канадец, один гражданин Кувейта, один человек из Саудовской Аравии, по одному представителю Судана, Чада, Португалии и Алжира.

Лайнер, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, поднялся в воздух в 23:09 по парижскому времени и должен был приземлиться в египетской столице в 3:15 по местному времени.



Самолет, вероятно, потерпел крушение в Средиземном море. Об этом заявили представители авиакомпании EgyptAir и Министерства гражданской авиации Египта, передает Reuters.

В настоящий момент в Средиземном море идут поиски самолета.

В управлении воздушным движением Греции отметили, что за время нахождения в воздушном пространстве страны экипаж A320 не сообщал о каких-либо проблемах.