Директор ФСБ России: катастрофа египетского самолета А320 – террористический акт

Новости Беларуси. 19 мая на заседании Совета директор ФСБ России заявил, что катастрофа египетского самолета А320 была террористическим актом.

Лайнер летел из Парижа в Каир и пропал с радаров рано утром. На борту находились 66 человек: граждане 12 государств, белорусов среди них не было. Перед исчезновением авиалайнер совершил неожиданный резкий поворот на 90 градусов влево, а затем на 360 вправо. Предполагается, что трагедия скорее всего произошла вблизи греческого острова Карпатос.

В СМИ появилось предполагаемое видео падения египетского аэробуса. На кадрах видна и вспышка света, о которой ранее говорили очевидцы. Пока достоверность видеозаписи не подтверждена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси от имени народа и себя лично выразил соболезнования главам Египта и Франции, родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета, который выполнял рейс по маршруту «Париж – Каир».