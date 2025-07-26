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Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии

26 июля 2025 14:45
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Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии-0

Чемпион мира из Нидерландов Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». Об этом пишет РИА Новости.

На второй строчке расположился пилот Австралии «Макларена» Оскар Пиастри. На третьем месте оказался его партнер по команде британец Ландо Норрис.

Кроме этого, в первой десятке расположились Шарль Леклер, Эстебан Окон, Карлос Сайнс, Оливер Бернэм, Искак Хаджар.

Клетчатый флаг развивал в финишном створе взмахнул вратарь «Реал Мадрида» Тибо Куртуа.

# гонки # Автомобильные гонки

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