Крушение самолета А320 над Средиземным морем: в аэропортах Египта – наивысший уровень чрезвычайной ситуации

Новости Египта. В аэропортах Египта объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Такое решение власти страны приняли в связи с упавшим накануне самолетом.

Лайнер египетских воздушных линий летел из Парижа в Каир. На борту находились 66 человек. Аэропорты Египта переполнены полицейскими. Пассажиров и встречающих тщательно обыскивают.

Тем временем продолжается работа по поиску фрагментов самолета. Возле греческого острова Карпатос работает международная команда специалистов. Информация с места поступает противоречивая. Авиаперевозчик и официальный Египет заявили об обнаружении первых обломков. Однако Афины в этом усомнились. В комитете по воздушной безопасности Греции считают, что рухнувший самолет найти пока не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.