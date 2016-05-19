Александр Бортников о крушении A320: «По всей видимости, это террористический акт»

Новости Беларуси. Катастрофа египетского самолета А320 была терактом. Такое предположение высказал 19 мая в Минске Глава ФСБ России. Прозвучал и призыв ко всем мировым правоохранительным органам - объединиться для расследования этой трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации:

Произошел один инцидент с самолетом египетских авиалиний. По всей видимости, это террористический акт, в результате которого погибли 66 граждан различных государств – более 12.

Это заявление прозвучало на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.