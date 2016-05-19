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Александр Бортников о крушении A320: «По всей видимости, это террористический акт»

19 мая 2016 16:58
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Новости Беларуси. Катастрофа египетского самолета А320 была терактом. Такое предположение высказал 19 мая в Минске  Глава ФСБ России. Прозвучал и призыв  ко всем мировым правоохранительным органам  - объединиться для расследования этой  трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации:
Произошел один инцидент с самолетом египетских авиалиний. По всей видимости, это террористический акт, в результате которого погибли 66 граждан различных государств – более 12.        

Это заявление прозвучало на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

# Александр Бортников # Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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