Неизвестный пытался пробраться в Белый дом с оружием

Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне. Неизвестный пытался с огнестрельным оружием пробраться в Белый дом. Игнорируя требования охраны, мужчина вплотную приблизился к КПП, после чего сотрудники секретной службы и открыли по нему огонь.

В критическом состоянии мужчину госпитализировали. По данным правоохранительных органов, он прибыл в Вашингтон из штата Пенсильвания. А вот мотивы такого отчаянного рывка к резиденции президента следствию неизвестны.

К слову, подобные инциденты у Белого дома не редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.