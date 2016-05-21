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Неизвестный пытался пробраться в Белый дом с оружием

21 мая 2016 11:35
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Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне. Неизвестный пытался с огнестрельным оружием пробраться в Белый дом. Игнорируя требования охраны, мужчина вплотную приблизился к КПП, после чего сотрудники секретной службы и открыли по нему огонь.

В критическом состоянии мужчину госпитализировали. По данным правоохранительных органов, он прибыл в Вашингтон из штата Пенсильвания.  А вот мотивы такого отчаянного рывка к резиденции президента следствию неизвестны.

К слову, подобные инциденты у Белого дома  не редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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