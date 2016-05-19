Премьер Египта не исключил, что на борту пропавшего А320 мог быть совершен теракт

Новости Египта. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил не отрицает и не исключает возможности того, что на борту пропавшего A320 авиакомпании EgyptAir произошел теракт. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пресс-конференции в Каире.



Шериф Исмаил, премьер-министр Египта:

Слишком рано говорить о том, что случилось с пропавшим самолетом.



По последним данным, на борту находились 56 пассажиров из 12 государств, а также 10 членов экипажа. Белорусов среди них не было.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров в четверг ночью. Здесь подробности.