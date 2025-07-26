Между КНР и США на заседании СБ ООН произошла словесная перепалка

На заседании Совбеза ООН 25 июля, который посвящен Украине, представители Соединенных Штатов Америки и Китая обменялись резкими заявлениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Перепалка началась после того, как постпред США Дороти Ши обратилась к государствам-членам ООН, в том числе и Китаю, с призывом прекратить экспорт в РФ якобы товаров двойного назначения.

Вследствие чего китайский постпред при ООН Гэн Шаун заявил, что США должны прекратить перекладывать вину на украинский вопрос или создавать конфронтацию.