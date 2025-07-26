Прямой эфир

Между КНР и США на заседании СБ ООН произошла словесная перепалка

26 июля 2025 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Между КНР и США на заседании СБ ООН произошла словесная перепалка-0

На заседании Совбеза ООН 25 июля, который посвящен Украине, представители Соединенных Штатов Америки и Китая обменялись резкими заявлениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. 

Перепалка началась после того, как постпред США Дороти Ши обратилась к государствам-членам ООН, в том числе и Китаю, с призывом прекратить экспорт в РФ якобы товаров двойного назначения. 

Вследствие чего китайский постпред при ООН Гэн Шаун заявил, что США должны прекратить перекладывать вину на украинский вопрос или создавать конфронтацию.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Взаимный поток туристов между РБ и РФ вырос в 2024 году до 6 млн
26 июля 2025 15:01

Взаимный поток туристов между РБ и РФ вырос в 2024 году до 6 млн

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии
26 июля 2025 14:45

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии

Врачи-интерны в Великобритании объявили пятидневную забастовку, требуя повышения зарплаты
26 июля 2025 10:35

Врачи-интерны в Великобритании объявили пятидневную забастовку, требуя повышения зарплаты