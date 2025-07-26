Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность
В любимом Бресте – только вместе! Под таким слоганом город отмечает 1006-летие со дня основания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни тысячи туристов стремятся в Брест, чтобы познакомится с единственным в Беларуси фонарщиком. Обязательный ритуал у гостей не только увидеть зажжение 17 керосиновых фонарей, но и загадать желание, держась за металлическую пуговицу кителя фонарщика. Теперь сделать это станет проще. В городе появилась точная копия аксессуара диаметром три метра – самая большая скульптура пуговицы на пространстве СНГ.
Виктор Кирисюк, фонарщик Бреста:
Постоянно загадывают желания, дергают, чтобы выиграть соревнования, чтобы замуж выйти, чтобы дети родились.
День города стал и днем свадеб. Брак заключила 31 пара. В числе их – теперь уже семья Ярмошук. Анна и Назар первыми прикоснулись к новому арт-объекту.
Анна и Назар Ярмошук, молодожены:
Лучше Бреста – нету места! Поэтому нашему городу желаю только процветания, радости, хороших граждан. Всего самого лучшего.
На главной пешеходной улице брестчан ждал еще один сюрприз – гигантский торт весом более 20 килограммов, которым угощали прохожих.