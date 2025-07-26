Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность

В любимом Бресте – только вместе! Под таким слоганом город отмечает 1006-летие со дня основания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысячи туристов стремятся в Брест, чтобы познакомится с единственным в Беларуси фонарщиком. Обязательный ритуал у гостей не только увидеть зажжение 17 керосиновых фонарей, но и загадать желание, держась за металлическую пуговицу кителя фонарщика. Теперь сделать это станет проще. В городе появилась точная копия аксессуара диаметром три метра – самая большая скульптура пуговицы на пространстве СНГ.