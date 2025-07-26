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Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность

26 июля 2025 14:07
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В любимом Бресте – только вместе! Под таким слоганом город отмечает 1006-летие со дня основания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысячи туристов стремятся в Брест, чтобы познакомится с единственным в Беларуси фонарщиком. Обязательный ритуал у гостей не только увидеть зажжение 17 керосиновых фонарей, но и загадать желание, держась за металлическую пуговицу кителя фонарщика. Теперь сделать это станет проще. В городе появилась точная копия аксессуара диаметром три метра – самая большая скульптура пуговицы на пространстве СНГ. 

Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность-2

Виктор Кирисюк, фонарщик Бреста: 
Постоянно загадывают желания, дергают, чтобы выиграть соревнования, чтобы замуж выйти, чтобы дети родились. 

День города стал и днем свадеб. Брак заключила 31 пара. В числе их – теперь уже семья Ярмошук. Анна и Назар первыми прикоснулись к новому арт-объекту. 

Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность-4

Анна и Назар Ярмошук, молодожены:
Лучше Бреста – нету места! Поэтому нашему городу желаю только процветания, радости, хороших граждан. Всего самого лучшего. 

На главной пешеходной улице брестчан ждал еще один сюрприз – гигантский торт весом более 20 килограммов, которым угощали прохожих. 

# Брест

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