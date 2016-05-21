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«Пророческое» фото стюардессы разбившегося самолета Париж-Каир шокировало мир

21 мая 2016 15:27
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Родственники и друзья 27-летней Самар Эзеддин с горечью признают: это фото стало роковым в жизни стюардессы.

За несколько лет до трагедии девушка разместила на своей страничке в Facebook снимок на фоне тонущего самолета. 

«Пророческое» фото стюардессы разбившегося самолета Париж-Каир шокировало мир-1

Самар опубликовала снимок 26 сентября 2014 года. Подпись к кадру девушка предпочла не делать. Уже после трагедии знакомые уточнили: через некоторое время после публикации Самар была принята на работу в EgyptAir. Самар гордилась тем, что работает стюардессой в авиакомпании. 

На смонтированном снимке девушка словно выходит из моря. Ее одежда насквозь промокла, в руке – чемодан. На заднем фоне – тонущий самолет.

«Пророческое» фото стюардессы разбившегося самолета Париж-Каир шокировало мир-4

К несчастью, это далеко не единственное совпадение, на которое общественность обратила внимание после крушения лайнера над Средиземным морем.

Журналисты и блогеры отмечают мистическое совпадение чисел:

на момент крушения рейса MS804 прошло 804 дня с исчезновения малазийского «Боинга». Еще одна роковая случайность: сотрудница парижского аэропорта помогла многодетной семье не опоздать на рейс Париж – Каир (здесь подробнее).

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром в четверг над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. 

# Фотофакт # Крушение египетского A320 над Средиземным морем # Самар Эзеддин

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