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«Мы ничего не знаем»: последние слова стюардессы самолета, пропавшего в Средиземном море

19 мая 2016 09:28
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Новости Египта. В аэропорт Каира съезжаются родственники пассажиров пропавшего лайнера Airbus A320. Однако людей настоятельно просят ожидать новостей дома – информировать обещают по телефону.

Корреспондент BBC смог пообщаться с некоторыми семьями. У одного из мужчин на борту самолета находятся сразу четверо членов семьи. Мать одной из стюардесс авиалайнера также в зале ожидания. Женщина рассказала, что разговаривала с дочерью буквально перед вылетом. Последними словами девушки были: «Мы ничего не знаем».

Напомним, 19 мая ночью пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров, находясь над Средиземным морем. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Наземные службы Египта сигналов бедствия с лайнера не получали. Ведутся поиски.

Хроника событий здесь.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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