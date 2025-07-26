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Взаимный поток туристов между РБ и РФ вырос в 2024 году до 6 млн

26 июля 2025 15:01
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Взаимный поток туристов между РБ и РФ вырос в 2024 году до 6 млн-0

Посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил, что в Союзном государстве отмечается оживление рынка туристических услуг. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что взаимные поездки между Российской Федерацией и Республикой Беларусь составляют порядка 6 млн в 2024 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли рекреационных услуг в ВВП РФ до 5% к 2030 году. При этом количество туристов, посещающих Россию, должно быть до 140 млн.

Грызлов подчеркнул, что именно такой подход к туризму двух стран укрепит имидж Союзного государства, а также даст импульс для развития индустрии.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # Беларусь-Россия

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