В Минске проходит туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству»

Ежегодно красота наших городов удивляет миллионы туристов. Большинство из них приезжает из России. Белорусы также стали чаще путешествовать по соседней стране. Это констатировали участники первого туристического форума Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал в Минске более 200 представителей отрасли Беларуси и России. К нам приехали представители 40 регионов России – от Архангельска до Сочи, от Удмуртии до Хакасии. Это предприниматели, владельцы агроусадеб, руководители историко-культурных объектов, организаторы праздников и фестивалей. Каждый участник представил уникальный туристический продукт или услугу для последующей реализации среди белорусов и россиян.

Екатерина Давыдова, ведущий специалист Модного дома (Россия):

Мы приехали из города Екатеринбург, это Россия, с Урала. Мы привезли коллекцию платков из шелка с историями России, это шелковая история России. У нас уже на данный момент создано более 30 платков с регионами Российской Федерации. Также у нас есть платки, которые созданы с мотивами русских сказок, а также русские промыслы. В Беларуси, возможно, мы сможем с кем-то познакомиться и найти точки соприкосновения с администрацией города Минск.

Виктория Беккер, директор культурно-досугового центра (Россия):

Мы с удовольствием приняли приглашение. Мы участвуем в качестве спикеров в секции событийного туризма. Мы будем делиться своим рецептом правильности приготовления и подачи культурных кодов через события, через туристические события. Форум проводится с целью обмена опыта и совместного проектирования новых маршрутов по просторам Союзного государства. Один из них – Смоленск-Псков- Витебск-Могилев, будет доступен уже осенью.