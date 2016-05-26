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В Средиземном море поймали сигнал аварийного маяка египетского A320

26 мая 2016 08:10
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В Средиземном море пойман сигнал аварийного маяка египетского A320. Специалисты поймали его в районе греческих островов. Теперь предстоит достать маячок бедствия из воды. Предположительно в этой же зоне находится и основная часть обломков самолета. До сих пор не найдены многие останки жертв крушения лайнера, как не обнаружены и бортовые самописцы. Черные ящики залегают на глубине до трех километров, однако без посторонней помощи специалисты не справляются – власти Египта обратятся к иностранным компаниям за помощью.

Напомню, что самолет египетских авиалиний потерпел крушение в ночь на 19 мая. Погибли все, кто был борту – это 66 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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