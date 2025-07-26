Как у бабушки в деревне – рассказываем о лагере для особенных детей под Минском

Каждое лето под Минском расцветает особенный мир. Его создает благотворительный детский хоспис для семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Очень нравится здесь реабилитироваться. Главное, чтобы у меня вот эти вот ножки укрепились, и я сам пошел.

Уже много лет хоспис оказывает им комплексную поддержку – медицинскую, психологическую, социальную, духовную. И летний центр отдыха – одно из важнейших направлений этой помощи. Здесь, на природе, у водоема, в окружении леса, подопечные и их семьи находят долгожданную передышку. Чистый воздух, умиротворение и море активностей – идеальный рецепт восстановления сил.

Георгий Моховиков, руководитель смены летнего центра:

Отдых проходит активно. Обустроена у нас столовая с баней, с беседками, с батутами, с площадками для проведения концертов. Спортивная площадка есть специальная. Доступная среда присутствует везде, с подъездами. Даже у нас заасфальтированы все проходы, чтобы с коляской это было сделать легко.