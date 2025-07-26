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От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»

26 июля 2025 14:31
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Папилломы – это доброкачественные образования на коже и слизистых, которые вызываются вирусом папилломы человека. Они могут появляться на различных участках тела, чаще всего на руках, ногах, лице и шее.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-2

Алексей Вишневский, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Вирус, который является причиной данной проблемы, называют вирусом папилломы человека. Большинство населения является носителем данного вируса. Вирус, когда попадает в организм человека, начинает на базальных клетках делиться, но длительное время внешне никак не проявляется. А при определенных обстоятельствах, действий, факторов, основные факторы – это снижение иммунитета человека, это хронические заболевания, внутренние болезни, длительные стрессы, тогда уже вирус проявляется именно внешними признаками, то есть вырастает сама папиллома.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-4

Само по себе наличие папилломы не всегда вызывает дискомфорт, однако она может доставлять эстетические неудобства и в некоторых случаях становиться источником инфекции, особенно если травмировать такие наросты.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-6

Алексей Вишневский:
Некоторые располагаются в таких местах, которые часто травмируются, соответственно, кровотечение, воспаление, дискомфорт подошвенной бородавки, дискомфорт при ходьбе, дискомфорт в ношении одежды, остроконечные кондиломы, которые могут вообще приводить к раку.

Папилломы имеют разнообразную форму и размер. От маленьких, едва заметных, до крупных и выступающих образований с неровной поверхностью. Могут быть в цвет кожи или немного темнее, иногда с ороговевшей или бородавчатой текстурой.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-8

Алексей Вишневский:
Выделяют несколько групп. Это вот обыкновенные папилломы. Наверное, встречаются у 60 % населения Земли. Далее идет простая папиллома или по-другому называют бородавкой. Нитевидные папилломы характерны для более зрелого возраста, после 50 лет. Характерные признаки внешние представлены в виде нитевидных образований до 6 мм, также розового либо желтого цвета, которые постепенно растут и вырастают в виде удлиненного мягкого эластичного образования. Также выделяют остроконечные кондиломы, это самые заразные, можно сказать, разновидность папилломы. Наиболее онкогенный вид папилломы.

Вирус передается при близком контакте с зараженной кожей или через общие предметы. Поэтому важно соблюдать гигиену и не пытаться самостоятельно срезать или удалять папилломы, чтобы избежать осложнений и распространения вируса.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-10

Алексей Вишневский:
Вариантом удаления папилломы является криодеструкция. Это воздействие жидким азотом на папиллому с последующим ее некрозом и исчезновением. Но все-таки оптимальным методом удаления папилломы является хирургическое удаление. Выбор хирургической операции зависит от расположения, от формы распространенности папилломы. Основные методы – это использование лазера. Это самый оптимальный метод удаления папилломы. Так разрушается только патологическая ткань без воздействия на здоровую ткань. Также можно использовать радионож. Это иссечение папилломы с помощью высокочастотной радиоволны. Используют электрокоагуляцию. Это разрушение папилломы электрическим током, переменного или постоянного тока.

От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»-12

Профилактика папиллом включает в себя регулярные медицинские осмотры и соблюдение правил личной гигиены, а также вакцинацию против некоторых типов вируса папилломы человека. Эффективная помощь в решении проблем избыточного веса и ожирения методом эмоционально-стрессовой психотерапии в медицинском центре «Нордин».

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