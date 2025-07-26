От бородавок до онкогенных форм – как лечат ВПЧ, рассказал врач медцентра «Нордин»

Папилломы – это доброкачественные образования на коже и слизистых, которые вызываются вирусом папилломы человека. Они могут появляться на различных участках тела, чаще всего на руках, ногах, лице и шее.

Алексей Вишневский, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Вирус, который является причиной данной проблемы, называют вирусом папилломы человека. Большинство населения является носителем данного вируса. Вирус, когда попадает в организм человека, начинает на базальных клетках делиться, но длительное время внешне никак не проявляется. А при определенных обстоятельствах, действий, факторов, основные факторы – это снижение иммунитета человека, это хронические заболевания, внутренние болезни, длительные стрессы, тогда уже вирус проявляется именно внешними признаками, то есть вырастает сама папиллома.

Само по себе наличие папилломы не всегда вызывает дискомфорт, однако она может доставлять эстетические неудобства и в некоторых случаях становиться источником инфекции, особенно если травмировать такие наросты.

Алексей Вишневский:

Некоторые располагаются в таких местах, которые часто травмируются, соответственно, кровотечение, воспаление, дискомфорт подошвенной бородавки, дискомфорт при ходьбе, дискомфорт в ношении одежды, остроконечные кондиломы, которые могут вообще приводить к раку. Папилломы имеют разнообразную форму и размер. От маленьких, едва заметных, до крупных и выступающих образований с неровной поверхностью. Могут быть в цвет кожи или немного темнее, иногда с ороговевшей или бородавчатой текстурой.

Алексей Вишневский:

Выделяют несколько групп. Это вот обыкновенные папилломы. Наверное, встречаются у 60 % населения Земли. Далее идет простая папиллома или по-другому называют бородавкой. Нитевидные папилломы характерны для более зрелого возраста, после 50 лет. Характерные признаки внешние представлены в виде нитевидных образований до 6 мм, также розового либо желтого цвета, которые постепенно растут и вырастают в виде удлиненного мягкого эластичного образования. Также выделяют остроконечные кондиломы, это самые заразные, можно сказать, разновидность папилломы. Наиболее онкогенный вид папилломы. Вирус передается при близком контакте с зараженной кожей или через общие предметы. Поэтому важно соблюдать гигиену и не пытаться самостоятельно срезать или удалять папилломы, чтобы избежать осложнений и распространения вируса.

Алексей Вишневский:

Вариантом удаления папилломы является криодеструкция. Это воздействие жидким азотом на папиллому с последующим ее некрозом и исчезновением. Но все-таки оптимальным методом удаления папилломы является хирургическое удаление. Выбор хирургической операции зависит от расположения, от формы распространенности папилломы. Основные методы – это использование лазера. Это самый оптимальный метод удаления папилломы. Так разрушается только патологическая ткань без воздействия на здоровую ткань. Также можно использовать радионож. Это иссечение папилломы с помощью высокочастотной радиоволны. Используют электрокоагуляцию. Это разрушение папилломы электрическим током, переменного или постоянного тока.