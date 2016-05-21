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ООН бьет тревогу: средняя температура в 2016 году превысила климатическую норму впервые за полвека

21 мая 2016 11:31
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ООН бьет тревогу: последний месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В этом году средняя температура превысила климатическую норму более чем на один градус по цельсию. За последние полвека это впервые.

Еще больше опасений вызывает тот факт, что жаркие рекорды погода ставит 12-й месяц к ряду, а 2016-ый уже войдет в историю как самый жаркий год.

ООН призывает страны быстрее утвердить Парижское соглашение о сдерживании роста мировой температуры. Напомню, его подписали свыше ста семидесяти государств. Среди них и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погода

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