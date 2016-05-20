Крушение самолета А320 над Средиземным морем: обломки найдены в 300 км от египетских берегов

Новости Беларуси. Международная группа специалистов нашла обломки упавшего в Средиземное море самолета A-320. Обнаружили их в 300 километрах от египетских берегов. Помимо фрагментов аэробуса специалисты достали из воды личные вещи погибших. Однако поисковая операция возле греческого Карпатоса продолжится – тела пока не обнаружили.

Тем временем в Египте трагедия привела к чрезвычайному положению. Оно объявлено во всех аэропортах страны. Воздушные гавани сейчас переполнены полицейскими. Пассажиров тщательно обыскивают, при этом самолеты вылетают без опозданий.

Аэробус A320 потерпел крушение 19 мая ночью. На борту находились 66 человек – все они погибли. Основная версия, которую разрабатывает следствие, – теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.