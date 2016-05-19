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Крушение самолета «Париж – Каир» над Средиземным морем: белорусов на борту не было

19 мая 2016 07:32
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Новости Египта. Пассажирский самолет, выполнявший рейс «Париж – Каир», пропал с радаров. Уже известно: граждан Беларуси на борту не было. Все указывает на то, что лайнер потерпел крушение над Средиземным морем. На борту было 56 пассажиров и 10 человек экипажа – граждане европейских государств, Африки и Ближнего Востока.

Связь с бортом пропала через 20 минут после захода судна в воздушное пространство Греции. Установлено, что автоматические системы лайнера подали сигнал бедствия в 05.26 по минскому времени. Для поиска лайнера в небо поднята военная авиация Египта и Греции. На предполагаемое место крушения уже прибыли представители вооруженных сил Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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