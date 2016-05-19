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Трагедия для 12 стран: уточненный список людей, находившихся на борту пропавшего лайнера

19 мая 2016 12:37
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Министр гражданской авиации Египта Шериф Фати на проходящей сейчас пресс-конференции сообщил, что

список пассажиров не будет в ближайшее время опубликован из уважения к чувствам близких.

Известно лишь то, что на борту самолета были: 30 египтян, один британец, один бельгиец, два гражданина Ирака, один подданный Кувейта, 15 французов, один суданец, один португалец, один канадец, один алжирец, а также по одному человеку из Саудовской Аравии и Чада.

19 мая ночью пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров, находясь над Средиземным морем. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Ведутся поиски.

Хроника событий здесь.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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