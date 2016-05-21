Первые фото обломков самолета EgyptAir появились в сети

Фотографии, на которых запечатлены обломки самолета авиакомпании EgyptAir, разместил на странице в Facebook официальный представитель вооруженных сил Египта.

На фото – фрагменты обшивки самолета голубого и белого цвета, желтые спасательные жилеты, части пассажирских кресел, некоторые личные вещи пассажиров. Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром в четверг над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа.

Несколько часов назад эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердили: на борту авиалайнера было задымление.

По информации телеканала Sky News, задымление произошло в туалете, находящемся рядом с кабиной пилотов.

Почему произошло крушение египетского авиалайнера? Версии здесь.

Произошедшее над Средиземным морем – трагедия для 12 стран. На борту нахдились: 30 египтян, один британец, один бельгиец, два гражданина Ирака, один подданный Кувейта, 15 французов, один суданец, один португалец, один канадец, один алжирец, а также по одному человеку из Саудовской Аравии и Чада.