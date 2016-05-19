Температура воды в районе исчезновения A320 позволяет выжить максимум 1,5 дня

В Средиземном море продолжаются поиски обломков исчезнувшего минувшей ночью авиалайнера A320, который направлялся из Парижа в Каир. На его борту находилось 66 человек.

Как сообщил в эфире новостного выпуска специалист из отдела телеканала CNN по прогнозу погоды, «в настоящий момент погода в этом районе Средиземного моря не представляет проблемы, поэтому выживание людей (в воде) может составлять от 2 часов до полутора дней».

При этом уточнялось, что температура воды позволяет здоровым людям выживать на плаву до 40 часов, а люди с менее хорошим здоровьем могут продержаться от 2-х до 7 часов.

Самолет пропал с радаров более 10-ти часов назад. Поисковая операция продолжается.