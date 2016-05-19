Командир экипажа Airbus А320, пропавшего над Средиземным морем, был опытным пилотом

Одним из пилотов самолета, пропавшего в небе над Средиземным морем, был Мохамед Мамдух Ассэм. Как заявили представители авиакомпании EgyptAir, он был опытным пилотом,
у него более шести тысяч часов налета, из них треть именно на Airbus такого типа.
Друг пилота на своей странице в социальной сети пишет, что не может поверить в то, что услышал несколько часов назад в новостях.
Мохамед Мамдух Ассэм (слева) и Мостафа Эззо
Мостафа Эззо, коллега пилота, выполнявшего рейс:
Мой лучший друг летел на рейсе MS804 Egyptair. Я до сих пор не могу поверить в то, что я слышал сегодня в новостях. Не могу выразить словами, как мне грустно от того, что тебя не стало. Просто знай, что тебя любили, и золотые старые времена, которые мы провели вместе, никогда не будут забыты. Пусть твоя прекрасная душа покоится с миром. Пожалуйста, помолитесь за моего друга Мохамеда Мамдуха Ассема.
Напомним, 19 мая ночью пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров, находясь над Средиземным морем. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Наземные службы Египта сигналов бедствия с лайнера не получали. Ведутся поиски.
Хроника событий здесь.