Командир экипажа Airbus А320, пропавшего над Средиземным морем, был опытным пилотом

Одним из пилотов самолета, пропавшего в небе над Средиземным морем, был Мохамед Мамдух Ассэм. Как заявили представители авиакомпании EgyptAir, он был опытным пилотом,

у него более шести тысяч часов налета, из них треть именно на Airbus такого типа.

Друг пилота на своей странице в социальной сети пишет, что не может поверить в то, что услышал несколько часов назад в новостях.