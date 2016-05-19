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«Мы будем верить»: родственники пассажиров А320 надеются, что самолет не разбился

19 мая 2016 13:05
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Родственники, друзья и знакомые пассажиров рейса MS804 продолжают верить в то, что их близкие живы. «Рейс задерживается, но они долетят», – близкие пассажиров лайнера до сих пор ждут прилета в каирском аэропорту. 

В то, что произошло, отказываются верить. А что произошло, толком непонятно. Министр авиации Египта попросил СМИ использовать формулировку «пропавший самолет», говоря об исчезнувшем в небе над Средиземным морем авиалайнере EgyptAir.

Шериф Фатхи, министр гражданской авиации Египта:
Пока предлагаю называть его «пропавший самолет», до того, как будут найдены обломки.

Авиакомпания EgyptAir уточнила число пассажиров и членов экипажа на борту.

Об этом представители авиаперевозчика сообщили в Twitter.

Заявление авиакомпании:
По официальной информации EgyptAir, на борту летевшего из Парижа в Каир самолета находятся 56 пассажиров, включая одного ребенка и двух младенцев, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа. Таким образом, всего на борту самолета находится 66 человек.

Известно лишь то, что на борту самолета были: 30 египтян, один британец, один бельгиец, два гражданина Ирака, один подданный Кувейта, 15 французов, один суданец, один португалец, один канадец, один алжирец, а также по одному человеку из Саудовской Аравии и Чада. Здесь подробнее.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем # Шериф Фатхи

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