Почему произошло крушение египетского авиалайнера?

В районе исчезновения египетского самолета A-320 найдены обломки. Две больших пластиковых части лайнера обнаружены к югу от греческого острова Карпатос, где сейчас ведутся поиски пропавшего аэробуса. Напомню, самолет летел из Парижа в Каир и исчез с радаров рано утром. На борту находились 66 человек.

Самолет египетских авиалиний направлялся из Парижа в Каир. Как вдруг радары показали: 90 градусов влево, 360 направо, а затем – крутое пике и тишина в радиоэфире – борт пропал в районе четырех часов утра по минскому времени. Параллельно с этим жители острова Карпатос, что на юге Греции, увидели вспышку огненного света в небе – тот самый самолет. В 320-ом аэробусе находились 66 человек, трое из них – маленькие дети.

Шериф Исмаил, премьер-министр Египта:

В одно мгновение вся связь с самолетом пропала. В предполагаемую зону бедствия направлены военные, самолеты и корабли. Все они будут работать на месте крушения, сколько понадобится.

Возможности спастись у пассажиров не было: самолет рухнул в Средиземное море, живых не осталось. Обломки специалисты нашли спустя десять часов, и еще два спасательных жилета – ими так и не воспользовались.

Франсуа Олланд, президент Французской Республики:

Это наша обязанность во всем разобраться. Как только мы соберем всю информацию, сможем сделать определенные выводы. Но сейчас для нас главное – проявить солидарность семьям погибших и продолжить работу на месте трагедии.

Версия, первая, и главная – на борту аэробуса произошел теракт. Компания перевозчик еще месяц назад усилила меры безопасности на своих самолетах – опасались диверсии. Анонимные источники неоднократно сообщали руководству авиакомпании, что террористы могут либо угнать, либо взорвать один из самолетов. И поэтому на всех лайнерах дежурили представители спецслужб. Коих много сейчас и в аэропорту Каира, куда 320-ый так и не долетел. Там собираются родственники погибших.

Родственница погибшей:

Я не могу представить, что это произошло. Моя дочь работала стюардессой на этом самолете.

В авиакатастрофе погибли граждане 12 стран – белорусов на борту не было. А поиск ответа на вопрос «Кто стоит за трагедией?» - задача международного масштаба. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая и займется расследованием катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.