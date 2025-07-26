Концерт и прыжки с парашютом! Рассказываем, как в парке Горького отмечают День пожарной службы

В Минске проходят торжества в честь Дня пожарной службы. Празднования начались на площади Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками эта церемония – знак глубокой благодарность тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. К монументу легли венки и цветы.

Главной праздничной локацией стал парк Горького. Дети и взрослые смогли изучить пожарную технику изнутри, почувствовать себя горными альпинистами, примерить одежду спасателя. И все это под звуки праздничного концерта. Зрители наблюдали за настоящей водной феерией, пробовали солдатскую кашу и наслаждались показательными выступлениями по прыжкам с парашютом.

Мне понравилось, что там люди участвовали. Ну, с этого крана так спускались. Там вот так плавали лодки красиво. Гидроциклы, лодки, спасали людей. Потом еще машина-жаба была интересная.

Я очень хорошо отношусь к работе пожарной службы, спасателей наших. Она очень важна в нашей жизни, потому что пожары случаются очень часто. Я даже вот вижу из своей квартиры, где мы живем уже там, наверное, три пожара мы видели. Ребята очень оперативно приезжают, реагируют, спасают людей. Я желаю нашим ребятам МЧС, которые работают большого здоровья, сил и спасибо им большое за то, что они нас берегут.

Работа тех, кто ради других рискует собой – достойна уважения. Любой попавший в опасную ситуацию может рассчитывать на оперативную и профессиональную помощь. Ведь от работы наших спасателей зависит самое главное – человеческие жизни.