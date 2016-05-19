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Официально: найдены обломки лайнера EgyptAir

19 мая 2016 13:27
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Обломки пропавшего лайнера EgyptAir обнаружены к югу от греческого острова Карпатос. Информация подтверждена греческой армией.

В 80-ти километрах от того места, где самолет пропал с радаров, на поверхности воды в море найдены два объекта. 

По данным AP, речь идет о двух оранжевых деталях от самолета.

Напомним, 19 мая ночью пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров, находясь над Средиземным морем. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа.

Хроника событий здесь.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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