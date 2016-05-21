Подробности крушения египетского самолета A320: за несколько минут до трагедии произошло задымление в туалете и радиоэлектронном отсеке

Новая информация поступает с места крушения египетского самолета A320. Специалисты сообщают, что на борту авиалайнера за несколько минут до трагедии произошло задымление в туалете и радиоэлектронном отсеке.

Данные удалось получить с помощью специальной системы, которая передает информацию между самолетами и наземными станциями. Таким образом, это сообщение последнее, которое отправил авиалайнер.

Тем временем, черные ящики пока не найдены. Подводные лодки сканируют территорию возле греческого Карпатоса. В качестве основной версии трагедии, в которой погибли 66 человек, специалисты по-прежнему рассматривают теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.