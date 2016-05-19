Роковая случайность: сотрудница парижского аэропорта помогла многодетной семье не опоздать на рейс Париж – Каир

Сотрудница парижского аэропорта имени Шарля де Голля пребывает в шоке: она помогла успеть на роковой рейс многодетной семье, которая опаздывала на посадку.

Соня (Sonia), сотрудница аэропорта им. Шарля де Голля (в эфире радиостанции RTL):

Это была семья — родители и пятеро детей, четыре дочери и мальчик…

Глава семьи начал нервничать, поскольку они опаздывали, а таксист по ошибке высадил их в терминале 2 (прим. – вылет Egyptair происходил из терминала 1). Я увидела, что отец переживает, и сказала ему: «Не волнуйтесь, я попробую позвонить в авиакомпанию, чтобы узнать, могут ли они подождать вас в качестве исключения». Я никогда такого не делала.

Я просто в шоке до сих пор, я не знаю, что еще сказать.

19 мая ночью пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров, находясь над Средиземным морем. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Наземные службы Египта сигналов бедствия с лайнера не получали. Ведутся поиски.