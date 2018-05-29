Что было. Зачем прилетал Лавров/ ВТО близкая и далёкая/ ЧП продолжаются

Сегодня Минск посетил глава российского МИДа Сергей Лавров. Прямо с утра он провел переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Уже тот факт, что оба министра сели за стол в одинаковых по цвету галстуках, может говорить о единстве подходов к развитию двусторонних отношений. «Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно», – сказал Владимир Макей .

«Регулярные переговоры позволяют странам четко удерживать темп в развитии отношений и намечать конкретные шаги по реализации согласованной политики», – подтвердил Лавров. Понятно, что прилетал Лавров не для того, чтобы обменяться дипломатическими любезностями. Во-первых, предстоит в ближайшие дни заседание Высшего госсовета Союзного государства, надо обсудить детали. Во-вторых, скоро в России стартует ЧМ-2018 по футболу и необходимо порешать вопросы посещения матчей иностранными болельщиками, едущими через Беларусь. По итогам переговоров было подписано соответствующее межправительственное соглашение. Осенью намечен традиционный Форум регионов, который пройдет в Могилеве. Кстати, туда Александр Лукашенко пригласил Путина. Тот, правда, не сказал ни «да», ни «нет». Видно, было рано загадывать.

Затем Лаврова принял Президент. Они оценили готовность к заседанию ВГС. Лукашенко при этом подчеркнул, что у белорусской стороны ни по дате, ни по повестке изменений нет, но назрела острая потребность в обсуждении международных дел и перспектив сотрудничества, а также задач развития Союзного государства до 2022 года.

Долгая дорога в ВТО

Первый вице-премьер правительства Василий Матюшевский сегодня оптимистично объявил: к осени Беларусь подпишет со всеми странами-участницами ВТО двусторонние соглашения. Возрадуемся этой новости или отнесемся прохладно? А кто как. Но чтобы понимать, надо вспомнить, во-первых, что мы уже больше 20 лет топчемся у ворот ВТО, а нам все не отворяют. Там уже состоят более 160 стран, а Беларусь – нет, хотя не хуже или слабее некоторых. Есть, правда, небольшое утешение: мощная Россия ломилась туда 18 лет, огромный Казахстан – 19. Во-вторых, надо оценить все «прелести» вступления в уважаемую организацию: что найдем? где потеряем?.. Еще в марте 2016 года у Президента прошло большое совещание о взаимодействии с ВТО. Тогда поговорили серьезно, все аргументы разложив по полочкам. В итоге Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс. Как и повелось в нашем государстве, все причастные сразу взбодрились. Особенно в минувшем году ответственные чиновники разве что не прописались в Женеве, где проводились консультации. И к сегодняшнему дню Беларусь очень приблизилась к финишной черте. Правда, остается «отдельная позиция Соединенных Штатов Америки». Василий Матюшевский заверил: «Мы сейчас плотно с ними взаимодействуем, чтобы дать все ответы на поставленные перед нами вопросы». Посмотрим, чем этот многолетний марафон завершится. До осени – всего ничего.

Без жертв не обошлось

Ровно неделя прошла после взрыва на заводе «Алкид» по производству битума под Минском – в деревне Королев Стан. Ожоги и ранения получили четверо, в том числе директор. Между тем, расследование уголовного дела продолжается. Следователи ищут причины несчастья. А сегодня стало известно, что без жертв не обошлось – один из работников, который пострадал больше других, скончался в больнице. Ему было 33 года.

Как свидетельствует статистика департамента государственной инспекции труда, в 2017 году в организациях Беларуси на производстве погибли 117 человек. В момент получения травм 20 человек находились в состоянии опьянения. Какие печальные цифры нам назовут в конце текущего года? Ведь как бы мы не ратовали за соблюдение техники безопасности и жесточайшую дисциплину, ЧП продолжают происходить. Минувшей ночью на гомельском частном деревообрабатывающем предприятии вспыхнул пожар. Тушили несколько часов, работали 18 единиц техники и 63 спасателя. На этот раз, к счастью, люди не пострадали.

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В.Д.